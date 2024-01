Niepełnosprawni zmuszani do żebractwa. Dwie osoby usłyszały zarzuty handlu ludźmi

Data publikacji 03.01.2024

Krakowscy kryminalni pod nadzorem prokuratury prowadzą czynności w sprawie handlu ludźmi. Zatrzymano dwie osoby – 35-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę, którzy mieli przywieźć do Polski i zmuszać do żebractwa niepełnosprawnych obywateli Mołdawii i Rosji. Zatrzymanym grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.