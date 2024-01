Lubuska policjantka walczy z ciężką chorobą. Wszystkie ręce na pokład – pomagamy! Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj Młodszy aspirant Monika Brojecka z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wielkopolskim to policjantka z pasją i sercem dla potrzebujących. Niestety, blisko rok temu lekarze zdiagnozowali u niej guza w jelicie z przerzutami do wątroby. Monika poddała się leczeniu, które wymaga od niej nie tylko dużo siły i hartu ducha, ale również sporych nakładów finansowych. Teraz my - koledzy i koleżanki w niebieskich mundurach chcemy ją wspomóc w tej trudnej walce z chorobą.

Policjanci to ludzie, którzy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu są do dyspozycji wszystkich, którzy potrzebują realnej pomocy, wsparcia czy szybkiej i profesjonalnej reakcji na łamanie prawa. Młodszy aspirant Monika Brojecka to policjantka wydziału dochodzeniowo – śledczego Komisariatu I Policji, która prowadząc dochodzenia i stara się pomóc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz postawić sprawców przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Poza codziennymi obowiązkami służbowymi Monika to kobieta pełna pasji i serca dla osób potrzebujących. Sama wielokrotnie organizowała inicjatywy charytatywne, między innymi akcje zbierania plastikowych nakrętek dla kilkumiesięcznej dziewczynki u której zdiagnozowano wadę serca czy innej dziewczynki borykającej się z chorobą nowotworową:

Chora Zuzia potrzebuje pomocy

Policjantka z ogromnym sercem do pomagania

Policjantka pomaga chorej Oli

Czasami życie pisze nam różne scenariusze, stawiając przed nami różne przeszkody czy trudności. Taką, bez wątpienia poważną trudności jest choroba nowotworowa, która dotknęła Monikę. W lutym 2023 roku lekarze zdiagnozowali u niej guza w jelicie z przerzutami do wątroby. Nasza koleżanka poddała się specjalistycznemu leczeniu, które wymaga od niej nie tylko wielu sił, hartu ducha czy nieustępliwości, ale również sporych nakładów finansowych. A te są potrzebne przede wszystkim na częste wizyty w szpitalu oddalonym wiele kilometrów od miejsca zamieszkania, wykup leków czy specjalnej żywności dedykowanej w tego rodzaju nowotworach. To wszystko sporo kosztuje, dlatego my – koledzy i koleżanki w niebieskich mundurach chcemy ją wspomóc w tej trudnej walce z chorobą. Możemy to zrobić włączając się w zbiórkę pieniędzy na stronie zrzutka.pl, która udostępniamy poniżej:

Leczenie, dojazdy do szpitala, konsultacje

Monika, dużo zdrowia w Nowym Roku. Jesteśmy z Tobą!