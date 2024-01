Policjant w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwą kierującą Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj 44-letnia kierująca oplem została zatrzymana przez policjanta, który jechał na poranną służbę. Kobieta miała blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 2 stycznia około godziny 7:40 w Koluszkach kierownik ogniwa patrolowo – interwencyjnego jadąc na służbę zwrócił uwagę na kierującą oplem kobietę, która była dobrze znana aspirantowi Michałowi Piekarskiemu. Policjant miał podejrzenia, iż może być pod wpływem alkoholu, na co również wskazywał tor jazdy samochodu. Kiedy kobieta zatrzymała się policjant natychmiast podszedł do niej i przedstawił się. Od kobiety czuł zapach alkoholu, po czym wezwał na miejsce policyjny patrol. Badanie stanu trzeźwości 44-latki wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Straciła już prawo jazdy. Teraz za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci apelują! Reagujmy, kiedy widzimy osoby wsiadające za kierownicę ,,na podwójnym gazie”. Alkohol zmniejsza szybkość reakcji, powoduje problemy z ostrością widzenia i oceną odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący przecenia własne umiejętności i błędnie ocenia sytuację na drodze. W ten sposób stwarza ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.