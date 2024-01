Policjanci pomogli zagubionej 92-latce bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj Hasło „Pomagamy i chronimy” to nie tylko słowa. Udowodnili to ciechanowscy policjanci, którzy pomogli zagubionej 92-latce. Kobieta późnym wieczorem, podczas niekorzystnych warunków pogodowych wyszła z mieszkania i nie wiedziała, jak ma do niego wrócić. Zdezorientowaną i przestraszoną kobietę zauważyli policjanci patrolujący teren miasta. Mundurowi natychmiast zaopiekowali się seniorką i pomogli jej bezpiecznie wrócić do mieszkania.

Służba w Policji to przede wszystkim niesienie pomocy potrzebującym. Policyjne interwencje dotyczą różnych sytuacji. Część z nich związana jest z dramatycznymi chwilami, w których zagrożone jest ludzkie życie, a część dotyczy drobnych spraw, jednak nie mniej ważnych. Do każdej interwencji funkcjonariusze podchodzą profesjonalnie i z przyświecającą ideą - pomóc drugiemu człowiekowi.

Tak też było w minioną niedzielę, 31 grudnia 2023 r. kilka minut przed godz. 23, gdy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego patrolujący teren miasta zauważyli na jednej z ulic zdezorientowaną i przestraszoną kobietę. 92-letnia ciechanowianka twierdziła, że wybrała się do kościoła, lecz był on zamknięty. W drodze powrotnej straciła orientację, nie wiedziała, gdzie się znajduje i jak ma wrócić do domu.

Policjanci zaopiekowali się seniorką. Kobieta była zmarznięta, dlatego też funkcjonariusze zabrali ją do radiowozu, gdzie mogła się ogrzać, a następnie odwieźli do miejsca zamieszkania. Na szczęście pomoc przyszła w porę i kobiecie nic się nie stało, nie potrzebowała pomocy medycznej.

Policja apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na starsze, często nieporadne, chore osoby, które potrzebują opieki. Szczególnie pory nocne są dla nich niebezpieczne. Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o przekazywanie informacji na temat osób, które sprawiają wrażenie zagubionych i mogą potrzebować pomocy. Telefon na numer alarmowy może uratować komuś życie.