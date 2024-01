Szczęśliwy finał poszukiwań 80-latka Data publikacji 03.01.2024 Powrót Drukuj Grudziądzcy policjanci wspólnie ze strażakami poszukiwali mężczyznę, który wyszedł z domu w poniedziałek po południu. Bliscy przekazali, że może mieć problem z samodzielnym poruszaniem się. Dwudniowa akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem. Mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

O zaginięciu 80-letniego mieszkańca Łasina policjanci zostali poinformowani w poniedziałek (1.01.2024) przed godziną 16.00. Mężczyzna miał wyjść z miejsca swojego zamieszkania około godziny 15.00. Jego długa nieobecność zaniepokoiła rodzinę, która poinformowała policjantów, że mężczyzna może mieć problem z samodzielnym powrotem do domu.

Decyzją kierownictwa grudziądzkiej komendy policji cały stan osobowy został postawiony w stan alarmu. Funkcjonariusze przybyli do jednostki i udali się do Łasina celem rozpoczęcia poszukiwań. Działania były realizowane przy wsparciu funkcjonariuszy straży pożarnej. W sumie w działaniach brało udział blisko 110 osób. Z udziałem psa tropiącego i użyciu dwóch dronów poszukiwania trwały do północy. Z uwagi na bardzo trudne warunki pogodowe oraz porę nocną zostały przełożone na kolejny dzień.