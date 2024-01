Podkarpaccy „łowcy głów” zamknęli sprawę sprzed 22 lat Data publikacji 04.01.2024 Powrót Drukuj Minął rok, od kiedy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie funkcjonuje Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Funkcjonariusze z tego wydziału zajmują się m.in. zatrzymywaniem osób, które mają na swoim koncie najcięższe przestępstwa. Już wielokrotnie pokazali, że ich determinacja i trud włożony w pracę, przynoszą efekty. W tym okresie policjanci zatrzymali kilkunastu przestępców, którzy chcąc uniknąć odpowiedzialności, ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Jednym z sukcesów jest zakończenie sprawy poszukiwanego od 22 lat Mariana O., który znajdował się na top liście najbardziej poszukiwanych przestępców.

Utworzenie Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób w strukturze podkarpackiej Policji wynikało z koncepcji Komendy Głównej Policji, która zakładała wzmocnienie i rozbudowanie komórek poszukiwawczych w jednostkach Policji na terenie kraju. Powstanie tego wydziału podyktowane było także potrzebą aktywnych działań poszukiwawczych wobec osób zaginionych i skutecznym zatrzymywaniem tych, którzy wykorzystując nowe technologie komunikacji w świecie przestępczym oraz możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami UE, próbują uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny.



Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie funkcjonuje od stycznia 2023 roku. Tworzą go funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniami osób, które mają na swoim koncie najpoważniejsze przestępstwa m.in. zabójstwa, zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Policjanci uczestniczą także w poszukiwaniach osób zaginionych, których życie i zdrowie jest zagrożone, a także rozwiązują sprawy zaginięć sprzed lat. Współpracują z funkcjonariuszami z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, a także z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.



Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej w Rzeszowie prowadzą działania nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami. Dzięki codziennym staraniom i ciężkiej pracy podkarpackich „łowców głów”, w 2023 roku zatrzymano kilkanaście osób poszukiwanych listami gończymi, które chciały uniknąć zasądzonej kary pozbawienia wolności.



Ogromna determinacja i zaangażowanie, pozwoliły także na zakończenie sprawy sprzed 22 lat. Były to najdłużej prowadzone poszukiwania za osobą podejrzaną o dokonanie zabójstwa. Marian O., podejrzany o zabójstwo swojej siostry, znajdował się na top liście najbardziej poszukiwanych przestępców.



Policjanci, w ramach trwającego śledztwa, realizowali czynności przy ścisłej współpracy z Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. Dokonywali szczegółowych analiz materiałów sprawy, weryfikowali wszelkie pojawiające się informacje na temat poszukiwanego, zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz ustalali świadków mogących mieć informacje na jego temat. W tej sprawie od samego początku badane były różne wersje i hipotezy na temat tego, co stało się z mężczyzną po dokonanym przestępstwie.



W działania zaangażowani byli także policjanci z innych pionów komendy wojewódzkiej w Rzeszowie m.in. biegli z Laboratorium Kryminalistycznego oraz Wywiadu Kryminalnego. W toku prowadzonych czynności ustalono, że Marian O., po dokonanej zbrodni, początkiem sierpnia 2001 r., opuścił terytorium kraju i kilka dni później, popełnił samobójstwo na terenie Czech. Z zabezpieczonych śladów na miejscu zabójstwa, do którego doszło 5 sierpnia 2001 r., w miejscowości Lipa, wyodrębniono profil DNA Mariana O.