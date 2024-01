Przewozili 12 ton odpadów bez zezwolenia Data publikacji 04.01.2024 Powrót Drukuj Suwalscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach zatrzymali dwie osoby zamieszane w nielegalny proceder przewożenia odpadów z terenu Litwy na terytorium Polski. Mundurowych wspierali pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Funkcjonariusze ujawnili w Budzisku transport ponad 12 ton odpadów przewożonych bez zezwolenia. 41 i 48-latek usłyszeli już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach. Zgodnie z kodeksem karnym grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Suwalscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach zatrzymali dwie osoby zamieszane w nielegalny proceder przewożenia odpadów z terenu Litwy na terytorium Polski.

41-latek wpadł w ręce mundurowych podczas kontroli ciężarówki, w której przewoził 12 ton pociętych elementów z tworzyw sztucznych. Zawiadomieni o zatrzymaniu inspektorzy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z delegatury w Suwałkach zakwalifikowali przewożony z Litwy towar jako odpad, na którego wwóz do Polski wymagane jest między innymi zezwolenie i zgłoszenie w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Kierowca zezwoleń tych nie posiadał. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Pracujący nad sprawą policjanci ustalili właściciela nielegalnego towaru. Okazał się nim 48-latek, mieszkający w Warszawie. On także został zatrzymany i trafił do aresztu.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w Prokuratorze Rejonowej w Suwałkach, związane z nielegalnym przewozem odpadów przez nasz kraj. Następnie prokurator wystąpił o tymczasowe aresztowanie wobec starszego mężczyzny. Sąd zastosował areszt na miesiąc, ale z możliwością jego opuszczenia po wpłaceniu 100 tysięcy złotych kaucji, z czego podejrzany skorzystał i areszt opuścił.

Zgodnie z kodeksem karnym grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.