Policjantka po służbie pomogła seniorce, która zasłabła w autobusie Data publikacji 04.01.2024 Powrót Drukuj We wtorek policjantka, która na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną, zareagowała w sytuacji, w której liczyła się szybka reakcja. Seniorka, wchodząc do autobusu, nagle straciła siły, a funkcjonariuszka w jednej chwili złapała kobietę, aby ta nie upadła. Z pomocą ruszyli, także dwaj młodzi mężczyźni, których postawę z dumą chwali mundurowa.

Jednym z zadań profilaktyki społecznej jest wzmacnianie społeczności lokalnej, poprzez programy profilaktyczne co sprawia, że mieszkańcy czują się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za wspólne bezpieczeństwo. Mł. asp. Wioleta Maras-Dudyńska to policjantka, która na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną w Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie.

We wtorek, 2 stycznia br. zareagowała w sytuacji, w której liczyła się szybka reakcja. Wracając ze służby, zauważyła, że seniorka, która razem z nią wchodziła do autobusu, straciła siły i zaczęła upadać. Funkcjonariuszka natychmiast złapała kobietę i uchroniła ją przed upadkiem pod autobus. „Pomagamy i chronimy” to nasze policyjne motto, jednak na ogromną pochwałę zasługują dwaj uczniowie, którzy widząc sytuacje, natychmiast zareagowali i włączyli się do pomocy. Wspólnie z policjantką podtrzymali seniorkę, a następnie pomogli ją doprowadzić i posadzić na siedzeniu. W rozmowie z seniorką mundurowa upewniła się, że kobieta nie potrzebuje dalszej pomocy.

Całe wydarzenie pokazuje, że dzięki pracy profilaktycznej z młodzieżą, młodzi ludzie nie są obojętni i gotowi są reagować, gdy ktoś potrzebuje wsparcia.