Zatrzymani sprawcy pobicia na dworcu w Dęblinie

Dęblińscy kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn w związku ze sprawą pobicia 22-latka. Agresorzy bili pokrzywdzonego rękami oraz kijem bejsbolowym Powodem pobicia mogła być sytuacja na zabawie sylwestrowej, kiedy poszkodowany stanął w obronie koleżanki, której ubliżał jeden ze sprawców. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.

Do zdarzenia doszło nad ranem po nocy sylwestrowej w Dęblinie na dworcu PKP . Siedzącego na ławce 22-latka z powiatu ryckiego zaatakowało czterech zamaskowanych mężczyzn. Agresorzy bili pokrzywdzonego rękami oraz kijem bejsbolowym. Po całym zdarzeniu pokrzywdzonemu pomogły dwie kobiety, które wysiadły z pociągu. Dzięki nim pokrzywdzony zadzwonił do przyjaciółki, która przyjechała na miejsce i wezwała Policję. Na dworcu pojawili się policjanci i pogotowie ratunkowe, które zabrało pobitego do szpitala i tam udzielono mu pomocy.

Policjanci z Komisariatu Policji w Dęblinie już kolejnego dnia ustalili i zatrzymali sprawców pobicia. Okazali się nimi dwaj 23-latkowie, 18-latek i 17-latek. Powodem pobicia mogła być sytuacja na zabawie sylwestrowej, podczas której poszkodowany stanął w obronie koleżanki, której ubliżał jeden z mężczyzn.