Policjant wracając do domu po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 04.01.2024 Bolesławiecki policjant, będąc już po zakończonej służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz wracając ze służby zwrócił uwagę na pojazd, którego kierujący nie do końca nad nim panował. Kiedy zjechał na pobliską staję paliw funkcjonariusz podążył za nim i już po otwarciu drzwi auta policjant wiedział co było przyczyną zachowania kierowcy. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 2,7 promila alkoholu w organizmie oraz cofnięte uprawnienia do kierowania.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu wracając w nocy po zakończonej służbie zauważył na drodze pojazd, którego kierowca nie mieścił się w swoim pasie ruchu i poruszał się w innym kierunku niż to sygnalizował. Intuicja podpowiadała, że prowadzący pojazd źle się czuje i potrzebuje pomocy albo jest pod wpływem jakieś substancji. Kiedy obserwowany pojazd zjechał na pobliską stację paliw policjant pojechał za nim, żeby sprawdzi co jest przyczyną nietypowego zachowania kierowcy. Gdy otworzył drzwi poczuł intensywny zapach alkoholu. Decyzja była szybka, zabrał kluczyk od pojazdu i na miejsce wezwał parol.

Na miejscu pojawili się policjanci będący w tym czasie w służbie. Od razu sprawdzili trzeźwość zatrzymanego mężczyzny. Badanie wykazało, że 44-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Ponadto okazało się, że od 2006 roku mężczyzna ma cofnięte uprawnienia.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pamięrtajmy, że kierowcy znajdujący się pod wpływem alkoholu stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego po raz kolejny apelujemy do kierowców, aby nie wsiadali za kierownicę po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Jazda na „podwójnym gazie” zaburza zdolność do właściwego postrzegania rzeczywistości, co z kolei wpływa na podejmowane decyzje za kierownicą. Niestety, wiele osób wciąż igra z życiem i zdrowiem swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego.