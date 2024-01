Policjanci ewakuowali mieszkańców kamienicy, w której wybuchł pożar Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu II w Katowicach ewakuowali mieszkańców kamienicy, w której wybuchł pożar. Pomogli m.in. matce z trójką dzieci, która mieszkała na pierwszym piętrze. Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz strażaków lokatorzy po akcji gaśniczej mogli wrócić do swoich mieszkań.

Dyżurny z Komisariatu Policji II w Katowicach odebrał zgłoszenie o silnym zadymieniu w jednej z kamienic przy ulicy Strzelców Bytomskich. Anonimowy zgłaszający poinformował, że najprawdopodobniej wybuchł pożar w kamienicy. Na miejsce natychmiast zostali wysłani katowiccy policjanci, do akcji została również skierowana straż pożarna. St. post. Arkadiusz Kowalczyk i post. Kamil Siejka pomimo silnego zadymienia budynku natychmiast przystąpili do ewakuacji mieszkańców. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej pomogli bezpiecznie opuścić budynek kobiecie z trójką dzieci. Następnie wspólnie ze strażakami ewakuowali kolejnych lokatorów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru mogło dojść ze względu na zaproszenie ognia w jednym z pustostanów. Mieszkanie, w którym ujawniono pożar, od lat nie było zamieszkiwane i drzwi do lokalu było otwarte. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń i nie była potrzebna pomoc medyczna. Po przeprowadzonych działaniach gaśniczych strażacy kilkukrotnie sprawdzili pomieszczenia kamerą termowizyjną oraz detektorem gazów, tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie wrócić do swoich lokali.