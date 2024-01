Oświadczenie Policji dotyczące przebiegu interwencji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (KP w Markach) w dniu 21 grudnia 2023 roku Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informuję, że z dotychczasowych czynności przeprowadzonych przez Biuro Kontroli KGP wynika, iż działania podjęte przez policjantów wobec Bartosza P. nie przyczyniły się do jego śmierci.

W dniu 21 grudnia 2023 roku policjanci KPP w Wołominie realizowali interwencję dotyczącą uszkodzenia pojazdu, której skutkiem było zatrzymanie Bartosza P. Z uwagi na jego zachowanie oraz obrażenia, które posiadał przed podjęciem wobec niego czynności, funkcjonariusze wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego Szpitala Praskiego.

Po uzyskaniu opinii lekarza, że Bartosz P. może brać udział w dalszych czynnościach i nie ma przeciwwskazań do osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, mężczyzna został osadzony, a następnego dnia przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw dotyczące uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz posiadania środków odurzających. Po wykonaniu niezbędnych czynności Bartosz P. został zwolniony do domu.



W dniu 23 grudnia 2023 roku Komendant KPP w Wołominie, po otrzymaniu informacji o śmierci mężczyzny, niezwłocznie powiadomił prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli KSP. Z własnej inicjatywy podjął także działania mające na celu zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz nagrań

z monitoringu znajdującego się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.



Czynności w celu ustalenia prawidłowego przebiegu zdarzenia podjęło także Biuro Kontroli KGP.



Prokuratura Rejonowa w Wołominie w dniu 23 grudnia 2023 roku podjęła czynności, a następnie wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Bartosza P.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że istniały faktyczne i prawne podstawy przeprowadzenia interwencji wobec Bartosza P., a działania policjantów nie były przyczyną Jego śmierci.



W związku z tym, że w sprawie prowadzone jest przez prokuraturę postępowanie, Policja nie może poinformować opinii publicznej o istotnych okolicznościach dotyczących zdarzenia, albowiem mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy śledztwa. Na tym etapie wyłącznie prokuratura może udzielać informacji zgromadzonych w materiale dowodowym.



Pragnę Państwa zapewnić, że Policji bardzo zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i poinformowaniu opinii publicznej o ustaleniach, niemniej na tym etapie powstrzymanie się od komentarza spowodowane jest nie tylko obostrzeniami prawnymi wynikającymi z artykułu 241 § 1 kodeksu karnego, ale przede wszystkim szacunkiem dla Rodziny i Przyjaciół Bartosza P.



Ujawnienie informacji, które w tej sprawie oczyszczają wizerunek Policji mogłoby naruszać dobra osobiste Bartosza P. i przysporzyć dodatkowego cierpienia Najbliższym.



Rodzinie i Przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia.



Wierzę, że prokuratura niezwłocznie przeprowadzi czynności nie tylko po to, by móc poinformować opinię publiczną, ale przede wszystkim by Najbliżsi Bartosza P. poznali prawdę o przebiegu zdarzenia.