Policjanci ze Śródmieścia pomagają bezdomnym i potrzebującym

Data publikacji 05.01.2024

Policjanci z II Rewiru Dzielnicowych i Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej we współpracy z Caritas Polska przekazali odzież zimową i obuwie bezdomnym i potrzebującym. Wszystko po to, aby pomóc tym, którzy nie mają pieniędzy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy na zimę. To już kolejna taka inicjatywa śródmiejskich Policjantów.