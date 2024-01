Na szczęście pomoc przyszła na czas Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny. Po raz kolejny udowodnili to policjanci sokólskiej komendy. Dzielnicowy z Sokółki i dzielnicowa z Krynek znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Dzięki ich szybkiej reakcji 56 i 71-latek trafili pod opiekę lekarzy.

Policjanci w okresie zimowym szczególną uwagę zwracają na osoby bezdomne i samotnie mieszkające, które mogą potrzebować pomocy. Podczas działań mundurowi odwiedzają takie osoby i w razie potrzeby służą pomocą. Tym razem pomógł dzielnicowy z Sokółki. Policjant, wiedząc, że na jednym z parkingów w mieście, w samochodzie przebywa bezdomny mężczyzna, postanowił sprawdzić, czy nie potrzebuje on pomocy. Kiedy podszedł do auta, usłyszał krzyki 56-latka. Próbował otworzyć drzwi samochodu, ale był on zamknięty od środka. Wiedząc, że mężczyzna ma problemy zdrowotne, za pośrednictwem dyżurnego sokólskiej komendy, powiadomił straż pożarną i pogotowie. Dzięki reakcji dzielnicowego 56-latek trafił do szpitala.

To, że hasło „Pomagamy i chronimy" to nie tylko słowa policjantów, ale przede wszystkim czyny udowodniła również dzielnicowa z Krynek. Wspólnie z pracownikami ośrodka pomocy społecznej odwiedziła jednego z mieszkańców gminy. Jego dom umiejscowiony jest w lesie i aby dostać się do mężczyzny, trzeba było iść ponad kilometr pieszo. Na miejscu zastali 71-latka. Mężczyzna był osłabiony i źle się czuł. Dzielnicowa wspólnie z pracownikami ośrodka pomocy społecznej pomogli mężczyźnie przebrać się w czyste ubranie, przygotowali posiłek i przynieśli drewna na opał na kilka najbliższych dni. Ponadto, w związku z osłabieniem 71-latka policjantka wezwała na miejsce załogę karetki pogotowia i już chwilę później mężczyzna trafił pod opiekę medyków.