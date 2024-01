Dzięki pomocy policjantów mężczyzna uniknął wychłodzenia Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego z Inowrocławia zauważyli siedzącego na chodniku starszego mężczyznę. Był bardzo lekko ubrany i tylko w kapciach. Patrol zaopiekował się seniorem i odnalazł jego rodzinę.

Dzisiejszej nocy, 5 stycznia około pół godziny po północy, przy ulicy Laubitza policjanci „patrolówki” zauważyli siedzącego na chodniku starszego mężczyznę. Nie miał kurtki, ubrany był w odzież przypominającą piżamę lub dres, a na nogach miał jedynie domowe kapcie. Mężczyzna był wyziębiony, miał też uraz łuku brwiowego i krwawił, mówił, że się przewrócił.

Policjanci natychmiast zabrali mężczyznę do radiowozu i zaopiekowali się nim, by się ogrzał. Wezwali również pogotowie. Senior podał policjantom, że mieszka samotnie w jednej z miejscowości gminy Inowrocław. Nie potrafił podać szczegółów. Nie umiał powiedzieć, jak się znalazł w miejscu, gdzie zastał go patrol.

Policjanci ustalili tożsamość seniora. To 80-letni mężczyzna bez stałego miejsca zameldowania. Pogotowie zabrało go do szpitala. Patrolowcy ustalili też, że rodzina mężczyzny zamieszkuje w Inowrocławiu i do niej dotarli. Następnie z jednym z członków rodziny pojechali do szpitala, i wraz z seniorem, który nie wymagał hospitalizacji, radiowozem odwieziono ich do domu.

Sprawa na tym się nie kończy, bo dalej sprawą zajmuje się dzielnicowy. Wszystko po to, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.