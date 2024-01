Dziękuję – mały, ale jak ważny dla wszystkich gest Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Przed końcem 2023 roku do Komendanta Powiatowego Policji w Oławie podinsp. Artura Dobrowolskiego wpłynęło podziękowanie od mieszkanki Oławy dla trzech oławskich policjantów tj. asp. Krzysztofa Pikuły, asp. szt. Piotra Wójcik i mł. asp. Mateusza Piaseckiego. Wymienieni mundurowi to funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych, którzy dzięki zaangażowaniu oraz znajomości podległych sobie rejonów służbowych pomogli w rozwiązaniu sprawy osobie, która właśnie tego potrzebowała.

"W październiku tego roku w związku z sytuacją rodzinną byłam zmuszona, by zwrócić się o pomoc do Policji. Spotkałam się wówczas z nieoczekiwaną empatią. Dzielnicowi Krzysztof Pikula, Piotr Wójcik i Mateusz Piasecki okazali mi pomoc merytoryczną i faktyczną. Nie tylko została mi udzielona szeroko pojętą pomoc z zakresu prawa rodzinnego, ale i zaopiekowano się mną, jeśli chodzi o pomoc, którą mogę uzyskać z innych instytucji takich jak MOPS , czy pomoc prawna świadczoną bezpłatnie przez Gminę. To tylko mały ułamek pomocy, której mi udzielono" od tak wspaniałych słów zaczął się e-mail skierowany do szefa oławskiej Policji.

Mieszkanka Oławy dziękuję za wsparcie i pomoc... „Potraktowano mnie jak człowieka, z szacunkiem dla mojej godności. Nie byłam tylko kolejną szarą osobą z problemami, która zwraca się o pomoc do Policji. Dziękuję za zaangażowanie i indywidualne podejście do mojej sprawy. Wierzę, że podziękuje Pan w moim imieniu tym wyjątkowym osobom".

Dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu. Otrzymane słowa sprawiają wyjątkową radość nie tylko wyróżnionym mundurowym. Policja jest służbą, która daje ogromną satysfakcję, m.in. z możliwości niesienia pomocy osobom potrzebującym. Każdy z nas przystępując rano do służby pamięta słowa roty ślubowania, które stara się wypełnić, niosąc pomoc i wsparcie.

Służąc lokalnej społeczności po raz kolejny otrzymujemy taki drobny, ale za to, jak ważny gest - słowa dziękuję. Bo staramy się być wszędzie tam, gdzie możemy chronić i pomagać!



