Zlikwidowane laboratorium amfetaminy, dwie osoby zatrzymane oraz przejęte 400 litrów cieczy służącej do produkcji narkotyków – to efekt działań wrocławskich policjantów Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci kryminalni z wrocławskiej komendy miejskiej, w ramach realizacji sprawy operacyjnej, na terenie gminy Kobierzyce zlokalizowali budynek, w którym miała odbywać się produkcja narkotyków. Po siłowym wejściu do środka funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 oraz 31 lat podczas produkcji nielegalnych substancji. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną do wytwarzania amfetaminy, gotowy narkotyk oraz około 400 litrów cieczy służącej do produkcji środków odurzających. Jeden z zatrzymanych mężczyzn okazał się być ponadto poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. Zatrzymanym może teraz grozić kara nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kolejny raz wykazali się skutecznością w trakcie działań wymierzonych w przestępczość narkotykową. Informacje pozyskane w drodze prowadzonych czynności operacyjnych posłużyły policjantom do ustalenia danych i namierzenia dwóch mieszkańców podwrocławskiej miejscowości w gminie Kobierzyce, którzy bezpośrednio uczestniczyli w procederze produkcji narkotyków.

W trakcie realizacji tej sprawy policjanci zatrzymali 30 i 31-latka w trakcie produkcji zabronionych substancji, zabezpieczyli ponadto kompletną linię produkcyjną służącą do wytwarzania amfetaminy. Do policyjnego depozytu trafił również gotowy narkotyk oraz łącznie ponad 400 litrów cieczy służącej do jego produkcji. Oprócz tego kryminalni wspólnie z technikami kryminalistyki oraz technikiem z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ujawnili przedmioty służące do pakowania, ważenia oraz dystrybucji zabronionych substancji.

Zarówno 30 oraz 31-latek nie korzystają już z uroków przebywania na wolności. W przypadku młodszego z zatrzymanych sąd już wcześniej orzekł karę bezwzględnego pozbawienia wolności i był on poszukiwany listem gończym. Wobec drugiego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania substancji psychotropowych w znacznej ilości oraz posiadania przyrządów służących ich produkcji, za co grozić może im teraz kara nawet 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki-Zachód.

