Skrzynka ,,Stop agresji drogowej” działa! Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Omijanie pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu, wyprzedzanie na trzeciego, to tylko niektóre z filmów przysłanych na kontaktową skrzynkę. Policjanci łódzkiego garnizonu podsumowali jej funkcjonowanie w 2023 roku

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka ,,Stop agresji drogowej” pozwala każdemu kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poinformować o tym mundurowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym, narzędzie pozwalające eliminować z dróg piratów drogowych zagrażających zdrowiu i życiu sobie i innym użytkownikom dróg. Skrzynka funkcjonuje już kilka lat i corocznie pozwala policjantom pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy popełnili wykroczenie na drodze a ich agresywne zachowanie zarejestrowały kamery świadków. Na adres skrzynki kontaktowej stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl wpływają materiały filmowe, które policjanci skrupulatnie sprawdzają, analizują i w konsekwencji docierają do kierowców kpiących sobie z przepisów ruchu drogowego. Przypominamy, by mundurowi mogli wyciągnąć konsekwencje wobec nieodpowiedzialnych kierowców, z materiałem filmowym niezbędne jest podanie daty, godziny, miejsca zdarzenia ( miejscowość, ulica, numer drogi) danych dotyczących pojazdu łącznie z numerem rejestracyjnym, a także danych osoby zgłaszającej naruszenie przepisów.

Jakie konsekwencje grożą piratom drogowym? Stosowane są wszystkie możliwe sankcje. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego ale także administracyjne jak nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do kierowania pojazdami.

Podsumowanie działania skrzynki ,,Stop agresji drogowej” w 2023 roku oprócz liczby zgłoszeń, których w minionych roku było 1388, pokazało również sytuacje, w których błędnie przysłany materiał nie może być przydatny. Podkreślamy, że by skrócić drogę do ukarania kierowcy, który drastycznie naruszył przepisy, kluczowe jest zrozumienie całej idei stojącej za samym zgłoszeniem. W tym miejscu wymieńmy kilka przykładowych groźnych przypadków, których zgłoszeniu dedykowane jest istnienie skrzynek ,,Stop agresji drogowej”. Może to być wyprzedzanie na trzeciego, zajeżdżanie drogi, przyspieszanie przez wyprzedzanego kierowcę, wjeżdżanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle, czy wreszcie omijanie pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

Omawiane skrzynki kontaktowe nie służą zgłoszeniom sytuacji nieprawidłowego parkowania, które w minionym roku stanowiły blisko 70% przysłanych maili. Nie zgłaszajcie także sytuacji nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji, takie zdarzenia wymagają powiadomienia służb dzwoniąc na numer alarmowy 112. Błędy popełniane przez zgłaszających, które zajmują miejsce na policyjnej skrzynce to zgłoszenia zaśmiecania trawników, przysyłanie wielogodzinnych nagrań, z opisem, który nie zawiera ani miejsca, ani daty zdarzenia, danych wymaganych do rozpoczęcia sprawdzania sprawy.

1388 maili w 2023 roku, to w porównaniu do 2022 (1800 zgłoszeń) roku mniej. Skrzynka ,,Stop agresji drogowej” cieszy się dużym zainteresowaniem a mniejsza liczba zgłoszeń jest wynikiem coraz większej świadomości społeczeństwa o jej działaniu, minimalizując błędną liczbę zgłoszeń. Wśród przysłanych na skrzynkę zarejestrowanych materiałów pojawiały się w minionym roku te przedstawiające sytuacje niezgodnego z prawem wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych.

Każda prawidłowo zgłoszona na skrzynkę sytuacja skrupulatnie sprawdzana i analizowana przez policjantów finalnie pozwala pociągnąć do odpowiedzialności piratów drogowych a tym samym poprawić stan bezpieczeństwa na drogach, a bezpieczeństwa właśnie, wszystkim w Nowym Roku życzymy.

Dagmara Mościńska

Film Stop_Agresji_Drogowej.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Stop_Agresji_Drogowej.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.88 MB)