Skradziony Lexus o wartości 200 tys. zł odzyskany przez policjantów z Wrocławia Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową komendy miejskiej we Wrocławiu w ramach realizacji sprawy operacyjnej odzyskali skradziony pojazd marki Lexus o wartości 200 tys. zł. Funkcjonariusze na podstawie swoich ustaleń jeszcze tego samego dnia odzyskali skradziony pojazd. Znajdował się on mniej więcej 16 kilometrów dalej od miejsca, z którego został skradziony. Miał też zmienione już tablice rejestracyjne. Oczywiście na te pochodzące z innego pojazdu.

W ramach realizacji sprawy operacyjnej dotyczącej kradzieży pojazdu luksusowej marki, do której doszło na terenie wrocławskich Krzyków, policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową komendy miejskiej we Wrocławiu podjęli natychmiastowe działania. Dzięki skutecznej analizie i weryfikacji zebranych w tej sprawie informacji możliwe było namierzenie utraconego samochodu.

Funkcjonariusze, którzy pełnią służbę w tym wydziale to bardzo doświadczeni policjanci. Charakter pełnionej służby wiąże się często z dużym poświęceniem i ponadnormatywnym czasem pracy.

W opisanej przez nas sytuacji złodzieje zdążyli przetransportować skradzionego Lexusa na praktycznie drugi koniec miasta. Zmienili w nim również tablice rejestracyjne i w takim stanie pojazd pozostawili na jednym z parkingowych osiedli.

Jeszcze tego samego dnia utracony pojazd znaleźli funkcjonariusze. Po wykonanych czynnościach procesowych, zwłaszcza tych związanych z zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych, został on przekazany w ręce jego właściciela. Sprawa ma charakter rozwojowy i trwają czynności zmierzające do ustalenia oraz zatrzymania sprawcy bądź sprawców tej kradzieży.

Podkreślić należy fakt, że przestępczość samochodowa stanowi istotne wyzwanie dla organów ścigania. Powołane do tego wydziału z policjantami specjalizującymi się w tym obszarze stale odnoszą sukcesy w swoich działaniach. Niemniej jednak ważna tutaj jest również sama prewencja. Z pewnością można wiele zrobić we własnym zakresie, żeby taką ewentualną kradzież utrudnić.