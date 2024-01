Policjanci pożegnali śp. asp. Konrada Kwiatka Data publikacji 05.01.2024 Powrót Drukuj Dzisiaj pożegnaliśmy Naszego Kolegę asp. Konrada Kwiatka, który odszedł nagle i niespodziewanie. W uroczystości pogrzebowej oprócz rodziny, bliskich i przyjaciół udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak oraz policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji asp. Konrad Kwiatek pośmiertnie uhonorowany został brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

Dzisiaj o godzinie 12:30 na Cmentarzu Komunalnym w Jaszkowie odbyła się uroczystość pogrzebowa asp. Konrada Kwiatka, który nagle i niespodziewanie zmarł 30 grudnia 2023 roku.

W uroczystości pogrzebowej, powadzonej przez kapelana dolnośląskiej Policji ks. kanonika Stanisława Stelmaszka i kapelana legnickiej Policji ks. Józefa Borowskiego, oprócz rodziny, najbliższych i przyjaciół wzięli udział także koleżanki oraz koledzy, z którymi pełnił służbę, a także przedstawiciele różnych instytucji, z którymi współpracował. Policjantów i pracowników Policji reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak, a garnizon legnicki Komendant Miejski Policji w Legnicy mł. insp. Zbigniew Kopij wraz ze swoimi Zastępcami.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, przy udziale kompanii honorowej oraz orkiestry policyjnej. W trakcie ceremonii śp. Konrad Kwiatek decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został pośmiertnie uhonorowany brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. Odznaczenie żonie zmarłego policjanta wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak.

"Nasza Komenda straciła wspaniałego policjanta, zapamiętamy Go jako pogodnego i zawsze życzliwego człowieka, który przy swoim poczuciu humoru potrafił rozładować największe napięcie i emocje. Pomagał zarówno swoim kolegom, jak również tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Konradzie odszedłeś tak nagle i niespodziewanie, zdecydowanie za wcześnie. To uświadamia nam wszystkim, jak kruche jest życie ludzkie... Konradzie! Dziękujemy Ci za Twoją służbę, za to, że byłeś z nami. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju!" - powiedział Komendant Miejski Policji w Legnicy mł.insp. Zbigniew Kopij.

Asp . Konrad Kwiatek miał zaledwie 36 lat. Służbę w Policji rozpoczął w 2011 roku. Od 2013 roku służbę pełnił w Prochowicach jako dzielnicowy. Zostawił pogrążoną w smutku żonę i córeczkę.

Jego śmierć jest dla nas ogromną stratą. Był doskonałym funkcjonariuszem i człowiekiem o wielkim sercu. Zawsze oddany służbie, pełen radości i uśmiechu. Z ogromnym smutkiem żegnamy Ciebie Konradzie.

Cześć Jego Pamięci!