Codzienna walka z przestępczością narkotykową trwa. 430 kg narkotyków nie trafiło na rynek dzięki mazowieckim policjantom Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Mazowieccy policjanci przejęli w minionym roku 430 kg narkotyków. Zlikwidowano 3 laboratoria narkotyków syntetycznych na terenie Mazowsza, województwa dolnośląskiego i łódzkiego, w tym dwa amfetaminy i jedno klefedronu.

Eliminowanie narkotyków z terenu Mazowsza, którym zajmują się policjanci, to nie tylko zatrzymywanie osób, które je posiadają, czy nimi handlują, ale także rozpoznanie miejsc, w których prowadzona jest ich produkcja. Wyeliminowanie substancji niedozwolonych z ulic Mazowsza to priorytet dla policjantów KWP zs. w Radomiu oraz policjantów z komend miejskich i powiatowych mazowieckiego garnizonu Policji.

W ubiegłym roku, podobnie, jak dwa lata wcześniej, mazowieccy policjanci zabezpieczyli 430 kg narkotyków, w tym m.in. 84 kg amfetaminy, 173 kg marihuany, 126 mefedronu, 7 kg kokainy oraz 30 kg haszyszu. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową wspólnie z policjantami z innych jednostek zlikwidowali także 3 laboratoria narkotyków syntetycznych na terenie Mazowsza, województwa dolnośląskiego i łódzkiego, w tym dwa amfetaminy i jedno klefedronu.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, do 12 lat więzienia.

(KWP zs. w Radomiu / kc)