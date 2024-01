Był przed służbą, zachował czujność i pomógł poszkodowanej w wypadku drogowym

„Pomagamy i chronimy” – to motto przyświeca policjantom każdego dnia, bo służba w Policji, to stała gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Udowodnił to funkcjonariusz z koszalińskiej komendy, który udzielił pomocy przedmedycznej pieszej poszkodowanej w wypadku drogowym i zabezpieczył miejsce zdarzenia drogowego do czasu przyjazdu służb ratunkowych.