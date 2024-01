Nawet z narażeniem życia... Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią, dbają o bezpieczeństwo innych.

Tak też było w sobotę, 6 stycznia 2024 roku, po godzinie 23.00 na ulicy Łódzkiej w Poddębicach, policjanci tamtejszej jednostki prowadzili kontrolę drogową. Gdy funkcjonariusze zauważyli zbliżający się pojazd, dali znak kierującemu, aby się zatrzymał. Ten początkowo zwolnił, a następnie przyśpieszył potrącając jednego z zatrzymujących go funkcjonariuszy, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Rozpoczęto intensywne poszukiwania sprawcy tego haniebnego czynu. Dobę później, w tej sprawie został zatrzymany mężczyzna. Trwają czynności, aby wyjaśnić szczegóły tego tragicznego zdarzenia.

Nieprzytomny policjant z urazem klatki piersiowej i twarzoczaszki został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł zabieg operacyjny. Jego życie jest nadal zagrożone. By ratować życie ciężko rannego policjanta, została ogłoszona zbiórka krwi. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc proszeni są o oddanie krwi w najbliższej stacji krwiodawstwa z dopiskiem: „dla policjanta komendy Powiatowej w Poddębicach Krzysztofa Sobieraja Szpital im. Mikołaja Kopernika w Łodzi”.



Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń wydał polecenie objęcia pomocą psychologiczną i materialną rodzinę rannego policjanta.



Każdego dnia tysiące policjantów wypełnia swoje obowiązki zgodnie z Rotą Ślubowania z ogromnym poświęceniem, służąc polskiemu społeczeństwu. „Pomagamy i chronimy” to nie tylko hasło widoczne na policyjnych radiowozach, ale motto, którym kierują się policjanci codziennie wychodząc do służby. Pomagają ratując zdrowie i życie ludzi oraz chroniąc ich mienie.



Ta z pozoru, wydawałoby się zwykła interwencja okazała się tragiczna w skutkach dla jednego z policjantów. To tylko jeden z wielu przykładów, który pokazuje, że służba w Policji, dająca ogromną satysfakcję i spełnienie, to zawód niezwykle niebezpieczny i wymagający, nieustannie związany z narażeniem życia i zdrowia funkcjonariuszy wykonujących codzienne obowiązki.