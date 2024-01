Wejście na lód może zakończyć się tragicznie. Nie ryzykuj i korzystaj tylko ze sztucznych lodowisk! Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci przypominają dzieciom i młodzieży o tym jak bezpiecznie bawić się zimą. Najważniejszą zasadą jest, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Jest to bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Załamanie lodu może zakończyć się tragicznie.

Policjanci przypominają o niebezpiecznych skutkach wchodzenia na zamarznięte jeziora i stawy. Funkcjonariusze realizują akcję profilaktyczną, w ramach której edukują młodzież o niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą wchodzenie na zamarznięte akweny. Działania te mają na celu uświadomienie dzieci, że nawet w czasie beztroskiego wypoczynku mogą spotkać się z licznymi zagrożeniami. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość. Wielu tragedii, do których dochodziło w przeszłości nad zamarzniętymi akwenami można byłoby uniknąć, gdyby tylko przestrzegano podstawowych zasad bezpieczeństwa. Jeśli widzimy, że na lodzie bawią się dzieci pozostawione bez opieki lub przemieszczają się wędkarze, którym może grozić niebezpieczeństwo, zawsze należy reagować i zadzwonić pod alarmowy numer 112. Pamiętajmy, że jedyny bezpieczny lód jest na sztucznym lodowisku i taką informację przekazujmy też najmłodszym. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach.

Co robić gdy zarwie się pod Tobą lód?

- Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.

- W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

- W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe (telefon 112).

- Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko, gdyż dochodzi do wyziębienia organizmu.

- Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie.

- Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.

- Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.

- Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.

- Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny zawsze ryzykujesz! Tylko dobrze zorganizowane i nadzorowane lodowisko gwarantuje bezpieczną zabawę!

aspirant Justyna Sęczkowska-Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli