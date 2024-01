Potrącił i zbiegł z miejsca zdarzenia Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj 33-letni mężczyzna, który w pod koniec ubiegłego roku potrącił Białorusina na drodze ekspresowej, został zatrzymany przez dąbrowskich kryminalnych. Mężczyzna, podróżujący znad morza w góry, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i zbiegł z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 8 lat za kratkami.

Przypomnijmy, że 24 listopada ubiegłego roku na drodze ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej doszło do potrącenia Białorusina. Wówczas sprawca nie zatrzymał się i nie udzielił pomocy poszkodowanemu, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.



Dąbrowscy kryminalni, prowadząc intensywne czynności operacyjne, zdołali ustalić tożsamość i trasę podróży mężczyzny, co doprowadziło do jego zatrzymania. Policjanci pionu kryminalnego skonfrontowali zatrzymanego z dowodami oraz zeznaniami świadków, co umożliwiło postawienie mu zarzutów w związku z potrąceniem oraz ucieczką z miejsca wypadku.



Zatrzymany został doprowadzony przed sąd, gdzie będzie odpowiadał za swoje czyny. Na wniosek naszych śledczych i prokuratora sąd tymczasowo aresztował 33-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego. Grozi mu do 8 lat za kratkami. Dramatyczne wydarzenie zwraca uwagę na konieczność świadomej i odpowiedzialnej postawy każdego uczestnika ruchu drogowego oraz konsekwencji w przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu pomocy poszkodowanemu.



( KWP w Katowicach / kp)