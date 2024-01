Wybuch gazu w Katowicach Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Katowiccy policjanci ustalają przyczyny i okoliczności wybuchu, do którego doszło dzisiaj rano w Katowicach. W mieszkaniu na poddaszu doszło do wybuchu gazu. Do szpitala trafił 83-latek, a 20 osób zostało ewakuowanych z budynku. Na miejscu nadal trwają czynności.

Katowiccy policjanci ustalają okoliczności i przyczyny wybuchu gazu, do którego doszło dzisiaj o godzinie 9.30 w mieszkaniu na poddaszu przy ulicy Szabelnianej i Chemicznej w Katowicach. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. 83-letni mieszkaniec kamienicy z obrażeniami trafił do szpitala. Z budynku ewakuowano 20 osób, które aktualnie przebywają w ciepłym autobusie zorganizowanym przez katowicki Wydział Zarządzania Lryzysowego. Na miejscu cały czas pracują policjanci, strażacy wraz z psami do wykrywania zapachów ludzkich, pogotowie gazowe, elektryczne i Inspektor Nadzoru Budowlanego. Czynności mogą jeszcze potrwać wiele godzin.



( KWP w Katowicach / kp)