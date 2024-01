Wspólnie spełniliśmy marzenie Maura! Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci wspólnie ze strażakami i ratownikami WOPR spełnili marzenie 16-latka o imieniu Mauro. Chłopiec pasjonuje się pracą służb mundurowych i ratunkowych. Dzięki wspólnej akcji spotkał się z przedstawicielami służb i wcielił się w rolę policjanta, ratownika i strażaka.

Mauro to, uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Białogardzie. W dniu 16 grudnia minionego roku obchodził swoje urodziny. Marzeniem chłopca było spotkać się z przedstawicielami wszystkich służb ratunkowych, aby zobaczyć, jak na co dzień wygląda ich praca. Policjanci i WOPR z Białogardu oraz strażacy OSP Karlino, wspólnie postanowili spełnić to marzenie.

Zafascynowany pracą służb ratunkowych chłopiec doskonale znał numery alarmowe i wiedział, jak zachować się w sytuacji, kiedy konieczne jest wezwanie pomocy. Dzięki zaangażowaniu wymienionych służb, Mauro uczestniczył w szkoleniu ratowników, zobaczył jak wygląda jednostka oraz wyposażenie strażaków, a także usiadł za kierownicą radiowozu policyjnego. Ten uśmiechnięty i pozytywny, młody człowiek, zarażał swoim uśmiechem i pozytywną energią wszystkich, którzy włączyli się w to piękne wydarzenie.

Powyższa współpraca to dowód, że wszyscy wspólnie możemy angażować się w piękne przedsięwzięcia i spełniać marzenia.

Wszystkiego najlepszego Mauro!