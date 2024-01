Dzielnicowy odnalazł mężczyznę, który zgubił pieniądze przeznaczone na leki Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Bochni zgłosił się uczciwy znalazca pieniędzy. Działania, które ostatecznie pozwoliły ustalić właściciela gotówki, podjął policjant rewiru dzielnicowych. Mundurowy odnalazł mężczyznę, któremu następnie przekazano odnalezione 1350 złotych. Jak się okazało, 72-letni mieszkaniec Bochni przez roztargnienie zgubił pieniądze, które chwilę wcześniej wybrał z bankomatu i które miał przeznaczyć na zakup leków dla siebie i swojej żony.

W piątek 29 grudnia ubiegłego roku do Komendy Powiatowej Policji w Bochni zgłosił się mężczyzna, który na terenie miasta znalazł gotówkę. Mieszkaniec Bochni pozbierał porozrzucane banknoty i domyślając się, że pieniądze ktoś zgubił przekazał je mundurowym. Wraz z kwotą, która wyniosła 1350 złotych zostawił również kartkę znalezioną nieopodal banknotów. Była na niej odbita pieczątka lekarska.

Próbą odnalezienia właściciela gotówki zajął się bocheński dzielnicowy. Mimo że nie było pewności co do tego, czy adres lekarski na znalezionym kawałku papieru miał związek ze sprawą, mundurowy rozpoczął poszukiwania od tego tropu, który ostatecznie okazał się słuszny. Policjant nawiązał kontakt z lekarką, ustalając, komu mogła być wydana powyższa karta, podbita pieczątką z jej nazwiskiem. Kiedy udało się to ustalić, mundurowy skontaktował się z 72-letnim mieszkańcem Bochni. Mężczyzna przyznał się do tego, że przez swoje roztargnienie zgubił pieniądze jednocześnie, podając dokładnie dzień, miejsce, ilość i nominały utraconej gotówki. Oświadczył, że była przeznaczona na opłacenie rachunków oraz zakup leków dla niego i jego schorowanej żony. Po potwierdzeniu okoliczności zgubienia pieniędzy, nie mając wątpliwości co do ich właściciela, zostały mu one przekazane w niedzielę 7 stycznia br.

Mężczyzna nie krył swojej wdzięczności zarówno dla mundurowego, jak i dla uczciwego znalazcy gotówki.