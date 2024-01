Dzięki anonimowemu zgłoszeniu policjanci uratowali bezdomnego przed wychłodzeniem Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Godzina 22.30, temperatura na zewnątrz -12 stopni Celsjusza. Gdyby nie czujność i właściwa reakcja świadka mogłoby dojść do tragedii. Dzięki anonimowemu zgłoszeniu, które wpłynęło do ciechanowskiej komendy, policjanci uratowali bezdomnego przed wychłodzeniem. Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku, a także będące pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie!

O tym, że los osób zagrożonych wychłodzeniem nie jest obojętny mieszkańcom powiatu ciechanowskiego, świadczy wczorajsze anonimowe zgłoszenie, które wpłynęło do ciechanowskiej komendy o godzinie 22.30. Dzięki czujności i właściwej reakcji świadka, który zauważył mężczyznę leżącego w jednym z pustostanów na ul. Żeromskiego, nie doszło do tragedii. Interweniujący policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego ustalili, że przebywający tam 60-latek jest bezdomny. W pustostanie szukał schronienia przed niskimi temperaturami. Na szczęście mężczyzna nie wymagał pomocy medycznej. Funkcjonariusze odwieźli go do ośrodka dla osób bezdomnych w miejscowości Konarzewo-Sławki.

Apelujemy o zwracanie uwagi na osoby zagrożone wychłodzeniem. Najbliższe dni i noce również mają być bardzo mroźne. Pamiętajmy, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem szczególnie dla osób bezdomnych, starszych, mieszkających samotnie oraz nietrzeźwych długo przebywających na zewnątrz. Policjanci podczas patroli zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki, klatki schodowe i piwnice.



Pomagać może każdy - reagując i dzwoniąc w takim przypadku na numer alarmowy 112. Zgłoszenie można przekazać anonimowo. Możemy też skorzystać z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pod warunkiem, że jest to sytuacja niewymagająca natychmiastowej interwencji policjantów. KMZB jest mobilnym narzędziem, które ma realny wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa. W katalogu dostępnych zagrożeń znajduje się kategoria „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Pozwala ona wskazać użytkownikom miejsca przebywania osób bezdomnych wymagających wsparcia. Znacznik ten staje się szczególnie ważny w okresie zimowym i jest cenną informacją dla policjantów.