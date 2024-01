Lubańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież Land Rovera Data publikacji 08.01.2024 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Lubania ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu lubańskiego odpowiedzialnych za kradzież Land Rovera Discovery z gminy Platerówka. Mężczyźni długo nie nacieszyli się łupem, ponieważ siedzący za kierownica mężczyzna po przejechaniu kilkunastu kilometrów stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Zatrzymani odpowiedzą również za szereg innych naruszeń obowiązującego prawa.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o szereg przestępstw. Początkiem stycznia br. z terenu gminy Platerówka ukradli pojazd marki Land Rover Discovery, którym przemieścili się na teren gminy Siekierczyn. Tam uderzyli nim w drzewo, a następnie uciekli. Tego samego dnia kryminalni zatrzymali pierwszego z mężczyzn 39-letniego mieszkańca powiatu lubańskiego. Policjanci przedstawili mu zarzut kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem do kontenera z materiałami pirotechnicznymi oraz przywłaszczenia tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu.

Zatrzymanie drugiego z podejrzanych było jedynie kwestią czasu. W wyniku precyzyjnej pracy i ustaleń śledczych zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności 22-latka. Podejrzany usłyszał osiem zarzutów za czyny popełnione z 39-letnim kompanem, ale także kradzieży z włamaniem do pojazdu marki Renault oraz posiadania środków odurzających.

W miniony piątek (05.01.br.) prokurator zadecydował o objęciu 39-latka policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na wniosek policji oraz prokuratury, sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące wobec 22-latka.

mł.asp. Paweł Noga