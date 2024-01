Zatrzymani członkowie grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Olsztyńscy policjanci ustalili i zatrzymali osoby, podejrzane o uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej, trudniącej się praniem brudnych pieniędzy, pochodzących między innymi z oszustw z użyciem tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu. To kolejny krok do rozbicia grupy przestępczej, której działalność spowodowała milionowe straty, działając na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.

Są bezwzględni i nie ma dla nich znaczenia kto pada ich ofiarą i jakie skutki wywołują swoimi przestępstwami. Mają jeden cel i do niego dążą – chcą się wzbogacić kosztem innych osób. Tak działają grupy przestępcze zajmujące się procederem oszustw przy wykorzystaniu tzw. metody na wnuczka, „na policjanta” i pokrewnych.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspierani przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie, w sierpniu 2022 roku wpadli na trop osób, które działając w grupie przestępczej, trudniły się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z oszustw popełnianymi między innymi przy użyciu tzw. metody na policjanta oraz międzynarodowych oszustw popełnianych metodą tzw. phishingu.

W tym okresie, w tygodniach poprzedzających oraz później, do potencjalnych ofiar na terenie całego kraju, w tym również na Warmii i Mazurach, dzwonili oszuści podający się za policjanta. Tym razem oszuści za cel obrali sobie przede wszystkim osoby duchowne, zarządzające finansami parafii. Informowali swoich rozmówców o tym, że pieniądze znajdujące się na ich kontach są zagrożone, że policjanci prowadzą działania wymierzone w przestępców i żeby zabezpieczyć zgromadzone fundusze, należy je przelać na wskazane „bezpieczne” konto.

W kilku przypadkach oszuści celu nie osiągnęli, dzięki temu, że osoby, do których się dodzwonili były świadome metod działania przestępców i nie dały się nabrać. Niestety nie wszyscy. Wiele razy działania oszustów doprowadziły do utraty pieniędzy. Jedna z ofiar straciła majątek wart ponad 800 000 zł, inna majątek wart ponad 1 mln zł.

Policjanci zebrali informacje na temat wielu podobnych przestępstw z tego okresu z obszaru całej Polski i przeprowadzili skrupulatną ich analizę. W ten sposób starali się dotrzeć do śladów, które naprowadzą ich na przestępców. W tym przypadku do oszustw dochodziło za pośrednictwem przelewów i bankowości elektronicznej, co wymagało uzyskania wielu danych i ich szczegółowego prześledzenia.

Policjanci ustalili, że przestępcy w swoim procederze, by zatrzeć za sobą ślady, posługiwali się giełdą i kantorami kryptowalut. Jedna grupa dokonywała oszustwa, a druga trudniła się praniem brudnych pieniędzy i przesyłaniem ich dalej. W tym celu członkowie grupy dokonywali serii przelewów, wypłat z bankomatów i ponownych wpłat na konta kolejnych podmiotów, będących ogniwami w łańcuszku przestępców. Ślady prowadzące do organizatorów tej działalności sięgają daleko poza granice kraju. Dlatego policjanci nawiązali współpracę ze swoimi odpowiednikami z Policji m.in. w Anglii i w Czechach.

Policjanci, docierając po nitce do kłębka ustalili osoby podejrzewane o udział w procederze i rozpoczęli działania mające na celu ich zatrzymanie, a przez to rozbicie grupy przestępczej.

Do pierwszych zatrzymań doszło we wrześniu 2022 roku na terenie Sosnowca. W sumie do grudnia 2023 roku zatrzymano i zarzuty usłyszało 12 mężczyzn, z których 5 na wniosek prokuratora zostało tymczasowo aresztowanych. To osoby w wieku od 34 do 60 lat z obszaru Śląska i Małopolski. Podejrzani usłyszeli zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz członkostwem w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku zatrzymań odzyskana została część utraconego mienia i dokonano zabezpieczeń na majątkach podejrzanych, wobec których zastosowano też poręczenia majątkowe oraz policyjne dozory.