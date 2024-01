Funkcjonariusze udzielili pomocy 40-latkowi Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Lescy policjanci pomogli mężczyźnie, którego życie lub zdrowie mogło być zagrożone. 40-latek przyszedł do Posterunku Policji w Baligrodzie i stracił przytomność. Dzięki profesjonalnym i szybkim działaniom dwóch mundurowych, nie doszło do tragedii. Mieszkaniec powiatu leskiego trafił do szpitala.

Policjanci dobrze wiedzą, że udzielenie szybkiej i prawidłowej pomocy przedmedycznej, może uratować czyjeś życie lub zdrowie. Regularnie doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie.

Wczoraj rano, do Posterunku Policji w Baligrodzie zgłosił się 40-latek. W pewnym momencie mężczyzna poczuł się źle i stracił przytomność. Dwóch funkcjonariuszy udzieliło mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Do jej przyjazdu, policjanci opiekowali się poszkodowanym, prawdopodobnie ratując mu życie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.