Intensywne poszukiwania ze szczęśliwym zakończeniem

Dzięki intensywnym poszukiwaniom zielonogórscy mundurowi odnaleźli zaginionego 77-latka, który wyszedł z terenu szpitala. Ze względu na bardzo niskie temperatury, a także podeszły wiek i choroby zaginionego, policjanci musieli działać błyskawicznie. Mężczyzna został przewieziony na szpitalny oddział.

Działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych to jedne z najbardziej wymagających zadań, z jakimi w codziennej służbie mogą spotkać się policjanci. Czasami ze względu na różne okoliczności, jak wiek, choroby, temperaturę otoczenia, ogłaszany jest alarm dla jednostki Policji i wszyscy policjanci mają obowiązek stawić się w służbie do działań. Takie właśnie zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek (8 stycznia) po południu, kiedy to pracownicy szpitala powiadomili dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze o zaginięciu 77-letniego pacjenta. Z relacji zgłaszających wynikało, że mężczyzna jest pacjentem jednego z oddziałów.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zaraz po zgłoszeniu zaangażował do poszukiwań patrole na terenie całego miasta, a także ogłoszony został alarm dla służb kryminalnych i policjantów z komisariatu I. Ponadto został podany komunikat wraz z rysopisem i prośbą do mieszkańców o informacje. Ruszyły intensywne poszukiwania, które zakończyły się po około 3 godzinach. Mężczyznę siedzącego na schodach w klatce jednego z wieżowców odnaleźli policjanci służby kryminalnej z komisariatu I. Powiadomili dyżurnego i przewieźli mężczyznę do szpitala. Na szczęście okazało się, że mężczyzna jest w dobrym stanie, trafił ponownie na szpitalny oddział, na którym dotychczas przebywał.