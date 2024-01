Szczęśliwe zakończenie mroźnej nocy Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj O wielkim szczęściu może mówić dwóch mieszkańców powiatu kieleckiego, których na swej drodze napotkali kieleccy policjanci. Pierwszy to 52 – latek, który spał na śniegu. Drugi z nich 37 – latek na podłodze w nieogrzewanym pustostanie. Obie sytuacje miały miejsce wczoraj w nocy i były bardzo dużym zagrożeniem dla życia obu mężczyzn, bowiem wtedy słupki rtęci wskazywały blisko - 20° C!

Wczoraj po godzinie 22.00 policjant, który na co dzień pełni służbę w kieleckiej drogówce, w czasie wolnym na ulicy Spacerowej w Morawicy zauważył mężczyznę, który spał na śniegu. Funkcjonariusz natychmiast o fakcie powiadomił służby ratunkowe i przystąpił do udzielania niezbędnej pomocy. Kilka chwil po zgłoszeniu na miejsce przyjechali morawiccy policjanci, którzy włączyli się w działania prowadzone na miejscu przez ich kolegę. Kontakt z 52-latkiem był bardzo utrudniony ze względu na jego wychłodzenie i stan nietrzeźwości. Policjanci do przyjazdu karetki pogotowia zadbali o komfort termiczny mężczyzny i monitorowali jego funkcje życiowe. Wychłodzony mężczyzna z temperaturą ciała 30,8 ° C i odmrożeniem trafił pod opiekę lekarzy.

Tej samej nocy chęcińscy policjanci podczas sprawdzania pustostanów w miejscowości Zajączków, w jednym z nich zauważyli śpiącego na podłodze mężczyznę. Jak się okazało to 37-latek, który jak przekazał policjantom od jakiegoś czasu zmaga się z kryzysem bezdomności i nie miał gdzie spędzić nocy. Zmarzniętego 37-latka funkcjonariusze przeprowadzili do radiowozu, aby się ogrzał. Po krótkiej chwili udało się znaleźć schronienie dla mężczyzny u jego znajomego.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Skuteczność działań w dużym stopniu zależy również od aktywności mieszkańców, dlatego pamiętajmy — wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować życie.