Policjant w czasie wolnym od służby odnalazł zaginionego 33-latka Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby, ale również poza nimi. Dowiódł tego kryminalny z suwalskiej komendy. Jego spostrzegawczość i zaangażowanie pozwoliły na odnalezienie zaginionego 33-letniego mieszkańca Suwałk.

Spostrzegawczość, dobra pamięć wzrokowa i gotowość do niesienia pomocy, nawet poza godzinami służby - to cechy, które powinny charakteryzować każdego funkcjonariusza. Właśnie nimi wykazał się kryminalny z suwalskiej komendy. W niedzielę po południu, jadąc przez powiat sejneński, zauważył zaginionego 33-letniego mieszkańca Suwałk. Funkcjonariusz był w czasie wolnym od służby. Mężczyzna szedł akurat jezdnią. Policjant rozpoznał w nim zaginionego. Natychmiast zatrzymał swój samochód i podszedł do 33-latka. Zaczął z nim rozmawiać, a o całej sytuacji powiadomił dyżurnego w Sejnach. Dalsze czynności z zaginionym wykonywali już policjanci z Sejn.

Kolejny raz funkcjonariusze pokazują, że policyjnym mottem „Pomagamy i chronimy” kierujemy się zarówno w codziennej służbie, jak i poza nią.