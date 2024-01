Narkotyki i sterydy przejęte przez bydgoskich policjantów Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Bydgoscy policjanci, zwalczający przestępczość narkotykową i pseudokibiców, zatrzymali 35-latka podejrzanego o produkcję sterydów oraz testosteronu, którymi później handlował. Ich czarnorynkowa wartość to nie mniej niż ćwierć miliona złotych. Ponadto w miejscu jego zamieszkania kryminalni ujawnili również narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających oraz wytwarzania sfałszowanego produktu.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w miniony czwartek (4.01.2024) ustalili, że jeden z mieszkańców Szwederowa, powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów sportowych, może posiadać w mieszkaniu narkotyki oraz znaczną ilość wyrobów leczniczych - sterydów. Aby to sprawdzić, pojechali do jego miejsca zamieszkania. Gdy funkcjonariusze byli w pobliżu zauważyli idącego ulicą podejrzewanego mężczyznę. Wylegitymowali go i po potwierdzeniu tożsamości poszli wraz z nim przeszukać jego mieszkanie.

Tam kryminalni ujawnili ponad 50 gramów substancji zabronionych, tj. 15 gramów marihuany oraz ponad 35 gramów narkotyku 2CB. To jednak nie wszystko.

W toku dalszych czynności, w mieszkaniu oraz w piwnicy przynależnej do lokalu, funkcjonariusze ujawnili sterydy oraz testosteron. Policjanci zabezpieczyli łącznie 2064 fiolki, 210 opakowań oraz 205 tabletek z substancjami własnej produkcji. Szacowana czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to nie mniej niż ćwierć miliona złotych. Wszystkie środki trafiły do policyjnego laboratorium.

Policjanci w mieszkaniu znaleźli jeszcze gotówkę oraz dokumenty tożsamości, widniejące w policyjnych systemach jako utracone.