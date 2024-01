Dostarczył fałszywe faktury na ponad 1 milion złotych, które posłużyły do wyłudzenia blisko 290 tysięcy podatku VAT Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 40 zarzutów w związku z wyłudzeniem blisko 290 tysięcy złotych podatku Vat. Najwięcej, bo 34 zarzuty usłyszał mieszkaniec powiatu karkonoskiego, który dostarczał fałszywe faktury, na podstawie których trójka kolejnych mieszkańców powiatu wyłudziła nienależny im podatek, narażając w ten sposób Skarb Państwa na straty. Cała czwórka usłyszała zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze. Teraz za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem, a grozić im może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów 34-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego podejrzanemu o dostarczenie fałszywych faktur na dostawę towarów. Na podstawie „lewych” dokumentów 47-letnia kobieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 42 i 47 lat wyłudzili podatek Vat i narazili Skarb Państwa na straty. Mieszkańcy powiatu karkonoskiego usłyszeli zarzuty w tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.

Jak ustalili funkcjonariusze, 34-letni mężczyzna w okresie od stycznia 2018 roku do końca 2021 roku dostarczył trójce kolejnych mieszkańców powiatu karkonoskiego fałszywe faktury poświadczające nieprawdę. Kobieta i mężczyźni następnie prowadząc działalność gospodarczą, posłużyli się uzyskanymi fakturami na łączną kwotę ponad 1 milion złotych dotyczącymi zakupu paliwa do swoich firm, co nie miało miejsca. Na podstawie przedstawionych przez nich nierzetelnych faktur wyliczono im do zwrotu ponad 290 tysięcy złotych podatku Vat, który nienależnie pobrali. Ponadto prowadzili oni nierzetelnie księgi przychodów i rozchodów swojej działalności gospodarczej, w wyniku czego doprowadzili Skarb Państwa z tego tytułu i z tytułu nienależnie pobranego podatku Vat na straty. 34-latek za dostarczenie fałszywych faktur otrzymał rekompensatę pieniężną. Usłyszał w tej sprawie 34 zarzuty, natomiast 47-letnia kobieta oraz mężczyźni usłyszeli łącznie 6 zarzutów.