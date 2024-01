Wykorzystywał nieuwagę i roztargnienie poszkodowanych, kradł portfele wraz z zawartością – trafił w ręce Policji

Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj

Skuteczne działania strzelińskich policjantów pozwoliły na zatrzymanie 58– letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego. Mężczyzna wykorzystując nieuwagę i roztargnienie pokrzywdzonych dokonywał kradzieży portfeli wraz z zawartością w postaci dokumentów, a co ważniejsze banknotów i kart płatniczych. Skrupulatnie wykonane czynności służbowe jak po sznurku doprowadziły śledczych do sprawcy, który przyznał się do wszystkich zarzucanych 24 czynów. Ponadto na jaw wyszedł jeszcze jeden niepokojący fakt, który z całą pewnością sprawca chciał ukryć. Mieszkaniec powiatu wrocławskiego był poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd.