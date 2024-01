Wrocławscy policjanci ze Śródmieścia uratowali nastolatka, który chciał odebrać sobie życie Data publikacji 09.01.2024 Powrót Drukuj Chciał skoczyć z mostu Grunwaldzkiego i odebrać sobie życie. Wiadomość o tym zdarzeniu niezwłocznie przekazali wrocławskim policjantom funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Okazało się, że zgłosił się do nich bardzo zaniepokojony ojciec, który przekazał im, że jego 14-letni syn może targnąć się na własne życie. Na szczęście funkcjonariusze z komisariatu na Śródmieściu podejmując profesjonalne i skuteczne działania zdążyli nie dopuścić do tej sytuacji udzielając odpowiedniej pomocy pokrzywdzonemu. Nastolatek trafił pod opiekę specjalistów.

Do dyżurnego z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że jego 14-letni syn pojechał prawdopodobnie do Wrocławia, żeby odebrać sobie życie, skacząc z mostu Grunwaldzkiego. Roztrzęsiony ojciec podał rysopis i ubiór swojego syna. W związku z tym funkcjonariusze natychmiast skontaktowali się z policjantami z Wrocławia przekazując im wszystkie informacje w tej sprawie. Do tego całego zdarzenia doszło kilka dni temu.

Natychmiast we wskazany rejon dyżurny z Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście skierował policjantów. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce zauważyli młodego mężczyznę, który wychylał się przez barierkę przy moście Grunwaldzkim. W związku z tym, że istniało realne zagrożenie życia i zdrowia nastolatka jeden z policjantów rozpoczął z nim rozmowę, a drugi w odpowiednim momencie chwycił desperata, aby uniemożliwić mu skok do wody z dużej wysokości. Profesjonalne i skuteczne działania zakończyły się sukcesem i na szczęście nikomu nic poważnego w tej sytuacji się nie stało.

Powodem tak dramatycznej decyzji nastolatka miały być problemy osobiste. Nieletni trafił pod opiekę specjalistów.

Policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie. Niestety nie zawsze pomoc przychodzi na czas, dlatego zachęcamy, aby korzystać z pomocy, zanim podejmie się decyzje o ostatnim, nieodwracalnym kroku. Pomocy na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania - 116 111.



( KWP we Wrocławiu / kp)