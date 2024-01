Dzielnicowy pomógł starszej kobiecie przetrwać mrozy Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Empatią, zrozumieniem i chęcią niesienia pomocy wykazał się aspirant Paweł Błaszczyk z gubińskiego komisariatu, który nie pozwolił, by starszej i schorowanej kobiecie groziło wychłodzenie organizmu. Gdy okazało się, że piec w jej domu uległ awarii, pojechał do domu i przywiózł piecyk elektryczny, który pozwolił jej przetrwać w mroźne dni. Nadto informację o sytuacji kobiety przekazał pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej, który zadbał, aby mieszkanka gminy miała, jak najszybciej zamontowany nowy piecyk.

W sobotę (6.01.2024) około godziny 19.00 dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, którego znajoma potrzebuje pomocy, a on sam nie jest w stanie jej udzielić. Jeszcze tego samego dnia, dotarł do niej dzielnicowy gminy Gubin aspirant Paweł Błaszczyk, który zastał schorowaną starszą kobietę w wychłodzonym domu. Okazało się, że piec, którym ogrzewała się 61-latka uległ awarii. Policjant, mając na względzie warunki, w jakich przebywała kobieta, a także nadchodzące mrozy, pojechał do domu i przywiózł jej piecyk elektryczny, którym może się ogrzewać do czasu naprawienia pieca. Dzielnicowy wiedział, że jest to tylko chwilowe rozwiązanie, ale nie mógł pozwolić, żeby kobiecie groziło wyziębienie. Paweł przejmując się losem seniorki, odwiedził ją także w czasie wolnym od służby, by sprawdzić, jak czuje się starsza pani i czy w domu jest ciepło. Kobieta podziękowała za okazane zrozumienie i pomoc.



O sytuacji w domu samotnej i schorowanej kobiety dzielnicowy powiadomił pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin, który zajął się kupnem nowego piecyka, a także zadbał o jego szybki montaż. Dzięki bardzo dobrej współpracy dzielnicowego z pracownikami socjalnymi dom kobiety ogrzewa już nowe źródło ciepła.



Pamiętajmy, że zima to niebezpieczny czas nie tylko dla osób bezdomnych, ale również starszych, samotnych i schorowanych. Dlatego, jeśli wiesz, że w Twoim sąsiedztwie jest taka osoba, nie bądź obojętny i zainteresuj się czy nie potrzebuje pomocy.



( KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)