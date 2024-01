Gorący posiłek trafił do potrzebujących Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Zima wciąż nie odpuszcza, a kilkunastostopniowe mrozy to zagrożenie dla osób samotnych, nieporadnych życiowo. Dlatego w trosce o ich dobro łęczyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie przekazywali gorący posiłek. Przygotowany został przez właścicielkę lokalnej gastronomii. „Pomagamy i chronimy” - to nie tylko hasło, ale i realne działanie.

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci zwracają baczną uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, samotne, nadużywające alkoholu, nieporadne życiowo. Policjanci udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć pomoc i schronienie, by bezpiecznie przetrwać zimę.

Oprócz takich działań dzielnicowi z Posterunku Policji w Milejowie wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejowie rozwozili osobom potrzebującym gorący posiłek. Został on przygotowany przez właścicielkę lokalnej gastronomii. Dzięki wspólnej akcji trafił on do kilkunastu osób najbardziej potrzebujących. Wszyscy dziękowali za smaczny posiłek, który niejednokrotnie był jedynym gorącym pożywieniem.