Akt oskarżenia za wyłudzanie recept

Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj

Do olsztyńskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi. Mężczyzna wykorzystując zdobyte dane osobowe oraz podrabiając dokumentacje medyczną miał wyłudzić 150 recept na lekarstwa należące do grupy silnych środków psychotropowych. W tej sprawie pokrzywdzonych zostało 29 osób. 43-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.