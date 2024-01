Ocalili życie wychłodzonego mężczyzny Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu sierż. szt. Szymon Dmochowski oraz st. sierż. Tomasz Smolarek odnaleźli i udzielili pierwszej pomocy 54-letniemu mieszkańcowi Oświęcimia. Szybka interwencja mundurowych była możliwa dzięki zgłoszeniu pasażerki jednego z autobusów.

Dziś, 10 stycznia tuż po godzinie 5.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od pasażerki autobusu miejskiego, dotyczące mężczyzny, leżącego w śniegu w rejonie jednego z przystanków autobusowych na osiedlu Zasole w Oświęcimiu.

We wskazany rejon natychmiast został wysłany patrol. Na miejscu policjanci nie odnaleźli mężczyzny, zauważyli jednak ślady czołgania się. Kilkanaście metrów dalej w zaroślach odnaleźli trzęsącego się z zimna nietrzeźwego mężczyznę. Okryli go kocem termicznym i przenieśli go do radiowozu, a następnie monitorowali jego funkcje życiowe. Na miejsce została wezwana karetka Pogotowia Ratunkowego. 54-letni mieszkaniec Oświęcimia trafił pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala na leczenie.

Na podziękowania zasługuje pani Agnieszka. Kobieta, widząc człowieka w sytuacji zagrażającej życiu powiadomiła służby. Dzięki takiej reakcji mężczyzna w porę otrzymał pomoc. W dalszym ciągu apelujemy o niezwłoczną reakcję na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112.

Apelujemy także o zwrócenie uwagi na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Być może potrzebują wsparcia i pomocy, zwłaszcza w okresie zimowym. W takich przypadkach wystarczy powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej oraz dzielnicowego. W pilnych przypadkach zgłoszenia należy dokonać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.