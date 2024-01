Policjanci pomogli mężczyźnie Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci pomogli mężczyźnie, którego życie było zagrożone. 75-latek spacerował późnym wieczorem w krótkich spodenkach po ulicach Rybnika. Ze względu na panujące siarczyste mrozy mogło skończyć się to tragicznie.

Wczoraj, 9 stycznia chwilę przed godziną 21:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podczas patrolu zauważyli pieszego, który spacerował ulicą Żorską. Mężczyzna przyciągnął ich uwagę, ponieważ pomimo bardzo niskiej temperatury, która wynosiła zdecydowanie poniżej zera stopni, spacerował w kapciach i krótkich spodenkach. Przechodzień, jako że nie był ubrany stosownie do panujących na zewnątrz zimowych warunków atmosferycznych, naraził się w ten sposób na duże niebezpieczeństwo i ryzyko wychłodzenia organizmu.

Na szczęście dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów pieszy uniknął negatywnych skutków, które mogły wpłynąć na jego zdrowie, a nawet życie. Stróże prawa najpierw wpuścili mężczyznę do radiowozu, dzięki czemu od razu mógł się ogrzać, a następnie udali się do jego miejsca zamieszkania. W ten sposób sprawili, że być może nie doszło do tragedii.

Powyższa sytuacja jest świetnym przykładem na sposób, w jaki my wszyscy powinniśmy reagować w tego typu przypadkach.

Dlatego apelujemy, aby pamiętać, że jeśli znajdziemy się w podobnej sytuacji i zauważymy osobę ubraną niestosownie do pory roku — nie bójmy się reagować. W takich przypadkach wystarczy mały gest, który nic nas nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie. Tym gestem jest wykonanie telefonu pod numer alarmowy.