Data publikacji 10.01.2024

Trzebniccy policjanci eskortowali samochód z mężczyzną, który wymagał natychmiastowej pomocy

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci Referatu Patrolowo – Interwencyjnego z trzebnickiej komendy powiatowej. Sierż. Wiktora Bartoszczyk oraz post. Maciej Marciszewski eskortowali mercedesa, w którym znajdował się mężczyzna potrzebujący natychmiastowej pomocy medycznej. Dzięki skoordynowanym działaniom dyżurnego oraz funkcjonariuszy prewencji, 28-latek na czas trafił do placówki medycznej, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

W poniedziałek, 8 stycznia 2024 roku, kilka minut po godzinie trzynastej na numer Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zadzwonił mężczyzna, który poprosił dyżurnego jednostki o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej.

Okazało się, że wiezie on do szpitala kolegę, który pracując przy maszynie przemysłowej, poważnie uszkodził dłoń. Mężczyzna doznał zmiażdżenia trzech palców i musiał trafić niezwłocznie pod opiekę specjalistów. Z uwagi stan 28-latka, by nie tracić cennego czasu, funkcjonariusze w trybie natychmiastowym udali się do miejscowości Skoroszów, skąd rozpoczęli pilotaż do Trzebnicy.

Funkcjonariusze eskortowali mercedesa z rannym mężczyzną przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Od szpitala dzieliło ich kilkanaście kilometrów, a jazdę utrudniało duże natężenie ruchu. Jednak z pomocą trzebnickich policjantów czas przejazdu znacząco się skrócił, a ranny mężczyzna został przekazany personelowi medycznemu, który udzielił mu specjalistycznej pomocy.

„Pomagamy i chronimy” - to hasło przyświeca policjantom każdego dnia. Oprócz reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa oraz dbania o ład i porządek publiczny, policjanci niosą pomoc w różnych, często trudnych sytuacjach.