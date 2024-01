50 nowo przyjętych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie Data publikacji 10.01.2024 Powrót Drukuj Kolejnych 50 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi naszej formacji. Dziś policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Nowo przyjętym policjantom pogratulował Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 50 nowych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Młodych policjantów powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe. W uroczystości udział wziął także Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, który przekazał nowo przyjętym policjantom gratulacje i życzenia.

Nowi funkcjonariusze zostali przyjęci do służby jeszcze w grudniowym naborze. Łącznie w 2023 roku przyjęliśmy w naszym garnizonie 308 funkcjonariuszy.

Wśród grupy policjantów przyjętych w szeregi lubelskiego garnizonu jest 37 mężczyzn i 13 kobiet. Nowo przyjęci mundurowi zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Biłgoraju, Chełmie, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Lublinie, Łęcznej, Łukowie, Puławach, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, OPP w Lublinie oraz KWP w Lublinie.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski pogratulował nowo przyjętym policjantom: „..Przychodzę do Was z wyrazami głębokiego szacunku dla Waszej determinacji, profesjonalizmu i pracowitości wierząc, że zawsze będziecie się tymi zasadami kierować zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym…” Wojewoda życzył również funkcjonariuszom, by w wypełnianiu obowiązków, mogli liczyć na pomoc ze strony współpracowników i przełożonych.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki kierując słowa do funkcjonariuszy dopiero wstępujących w nasze szeregi powiedział: „… Podjęliście jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu, że chcecie pomagać społeczeństwu i być odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny…”. Życzył również uznania ich pracy dla wśród społeczeństwa.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji Lubelskiej!

W tym roku planujemy kolejne przyjęcia, które odbędą się w sześciu naborach: w marcu, kwietniu, lipcu, wrześniu, październiku i w grudniu.





Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55.

komisarz Anna Kamola