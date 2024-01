Dołożył cegiełkę i podzielił się życiodajnym płynem z potrzebującymi Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Dzielnicowy gminy Gubin aspirant Paweł Błaszczyk pomaganie ma we krwi. Tym razem również można było na niego liczyć. Jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi dołożył cegiełkę i podzielił się życiodajnym płynem z potrzebującymi. Paweł przez 11 lat oddał łącznie 15 litrów krwi. Zaczął też oddawać osocze. Dawcą może być każdy zdrowy człowiek. Poświęć chwilę, aby podarować komuś szansę na życie czy zdrowie.

Dawcy krwi często postrzegani są jako bohaterowie. Oni sami uważają jednak, że jest to ich obowiązek wobec drugiego człowieka. Robią to, gdyż mają potrzebę ochrony najcenniejszego daru, jaki posiadamy, daru życia. Tego zdania jest też, aspirant Paweł Błaszczyk, dzielnicowy gminy Gubin, który od 11 lat stara się regularnie oddawać nie tylko krew, ale i osocze. W poniedziałek (8 stycznia) dołożył kolejną cegiełkę i podzielił się życiodajnym płynem z potrzebującymi. Do chwili obecnej oddał już 15 litrów krwi pełniej i 600 ml osocza. Należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi Gubin, a jego bezinteresowną pomoc docenił w 2020 roku Polski Czerwony Krzyż wręczając mu odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.