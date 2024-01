Dzięki reakcji świadka i interwencji policjantów 84-latka bezpiecznie dotarła do rodziny Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Jest zima, więc temperatury powietrza są niskie i szczególnie niebezpieczne dla osób przebywających długo poza domem. Natomiast drogi – szczególnie te rzadziej uczęszczane – nie są tak łatwe do pokonania. Dlatego, gdy pewna mieszkanka Kraszewa zauważyła na jednej z takich dróg samotnie idącą seniorkę, zaniepokoiła się, zareagowała i powiadomiła służby ratunkowe. Dzięki takiej postawie zgłaszającej i pomocy policjantów seniorka bezpiecznie trafiła pod opiekę rodziny.

W środę (10.01.2024 r.) policjanci otrzymali zgłoszenie o starszej kobiecie, która szła pieszo mało uczęszczaną drogą gruntową na terenie Gminy Lidzbark Warmiński. Seniorkę napotkała mieszkanka Kraszewa, która zaniepokojona pojawieniem się zagubionej kobiety na drodze, powiadomiła służby ratunkowe. Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie zastali zgłaszającą oraz 84-letnią seniorkę. Jak się okazało, kobieta chciała dojechać do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie miała odwiedzić członka rodziny, ale pomyliła przystanki i wysiadła na przystanku autobusowym w Kraszewie zamiast w Lidzbarku Warmińskim. Postanowiła dojść do miasta pieszo. Warunki atmosferyczne zupełnie nie sprzyjały takim spacerom, a droga, jaką chciała pokonać kobieta, wynosiła blisko 7 km. Policjanci w pierwszej kolejności, aby upewnić się, że zdrowiu kobiety nic nie zagraża, wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Po przebadaniu i stwierdzeniu, że zdrowie 84-latki nie jest zagrożone, funkcjonariusze zawieźli ją do Lidzbarka Warmińskiego i przekazali pod opiekę rodzinie.