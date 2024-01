Kolejny raz pomoc przyszła w porę Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Suwalscy policjanci wspólnie z mieszkańcami osiedla ponownie pomogli seniorowi, który wyszedł z domu w piżamie i klapkach. Mężczyzna nie wiedział gdzie jest, ani jak się nazywa. Dzięki czujności sąsiadów i szybkiej interwencji policjantów 82-latek bezpiecznie wrócił do domu.

We wtorek wieczorem dyżurny suwalskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tym, że na jednym z osiedli mieszkańcy zauważyli mężczyznę, idącego w piżamie i klapkach. Od razu zaopiekowali się seniorem i powiadomili policjantów. Mundurowi po przyjeździe na miejsce rozpoznali mężczyznę, któremu pomogli w ubiegłym tygodniu. Wówczas senior także szedł w piżamie i klapkach, mimo niskich temperatur i śnieżycy. Nie wiedział jak się nazywa i gdzie mieszka. Całe szczęście tym razem wiedzieli to policjanci. Okryli 82-latka kocem termicznym, zaprowadzili do mieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie. Załoga karetki pogotowia stwierdziła, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji.

Jeśli widzimy osoby, których zdrowie lub życie może być zagrożone, bez wahania poinformujmy odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni.

( KWP w Białymstoku / kc)