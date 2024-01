Kolejna dynamiczna akcja policjantów, którzy ratowali mieszkańców Tępcza z pożaru Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci uratowali mieszkańców domu jednorodzinnego przed pożarem, jadąc tam na interwencję. Widząc z komina wydobywające się na wysokość około metra płomienie, zajęli się szybką ewakuacją osób znajdujących się w budynku. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie został poszkodowany. Na miejsce przybyła straż pożarna, która ugasiła pożar.

Wczoraj wieczorem przed godziną 19:00 dzielnicowy mł. asp. Dawid Lejk oraz st. post. Marek Talaga z Komisariatu Policji w Szemudzie zostali skierowani przez oficera dyżurnego z wejherowskiej komendy, do miejscowości Tępcz w gminie Luzino. Kiedy policjanci jechali z pomocą, dojeżdżając na miejsce zdarzenia, zauważyli słup ognia wydobywający się z komina. Nie zwlekając ani chwili, jeden z policjantów szybko wezwał straż pożarną, natomiast drugi od razu wbiegł do domu, aby rozpocząć akcję ratunkową. Prawdopodobnie mieszkańcy nie byli do końca świadomi tego, co się wokół nich dzieje.



Mundurowi szybko wyprowadzili mężczyzn na zewnątrz, a następnie wbiegli do kuchni, gdzie odłączyli butlę z gazem i wynieśli ją z domu. Potem wyłączyli prąd w budynku oraz odłączyli dopływ powietrza do pieca, aby zminimalizować skutki pożaru. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów z Szemudu nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Na miejsce pożaru przyjechała Straż Pożarna, która zajęła się gaszeniem pożaru.



( KWP w Gdańsku / kp)